ABD'de 2 bin galon mazot hastaneden denize sızdı
ABD’nin Baltimore kentinde bir hastanenin jeneratör tanklarının aşırı doldurulması sonucu 2 bin galon dizel yakıt limana aktı. Yayılmayı önlemek için bariyerler kuruldu, temizlik çalışmalarına çok sayıda ekip dahil oldu.
Kaynak: DHA
ABD'nin Baltimore kentinde, hastanedeki jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt liman bölgesinde denize döküldü.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki bir hastanenin jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıtın denize sızdığı bildirildi.
Limanda denize bariyerler yerleştirilerek yakıtın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için önlem alındığı kaydedildi.
Temizlik çalışmasına ise yerel ve federal düzeyde 100’den fazla personel katıldığı bilgisi paylaşıldı.