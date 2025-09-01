Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de 2 küçük uçak havada çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'de Morgan Bölgesi Şerif Ofisi'nin aktardığına göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.09.2025 09:29
  • Giriş: 01.09.2025 09:29
  • Güncelleme: 01.09.2025 09:44
Kaynak: AA
ABD'de 2 küçük uçak havada çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Fotoğraf: AA /Arşiv

ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.

İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol