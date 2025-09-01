ABD'de 2 küçük uçak havada çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
ABD'de Morgan Bölgesi Şerif Ofisi'nin aktardığına göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.
İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.