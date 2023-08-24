ABD'de 371 kişi hakkında "Covid-19 bağlantılı dolandırıcılık"tan iddianame hazırlandı

ABD'de tutarı 836 milyon doları aşan "Covid-19 salgınıyla bağlantılı dolandırıcılık" suçlamasıyla 371 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla iki yeni birim kurulduğu, bu birimlerin Covid-19 salgınıyla ilgili yolsuzluklara odaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Covid-19 salgınıyla bağlantılı dolandırıcılık" suçlamasıyla 371 kişi hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

119 sanığın suçunu kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bazılarının hüküm giydiği kaydedildi.

Açıklamada, sanıkların mahkeme kararıyla 57 milyon dolardan fazla parayı sahiplerine iade ettikleri, soruşturmalarla ilgili 117 ayrı davanın görüldüğü belirtildi.