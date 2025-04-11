ABD'de 4 ülkeden gelen göçmenler hakkından karar

ABD'de federal bir mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin yasal statüsünün iptal edilmesi kararını geçici olarak durdurdu.

Massachusetts Bölge Hakimi Indira Talwani, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel vize programıyla gelen göçmenlere ilişkin alınan kararın yasal gerekçesinin zayıf ve hatalı olduğu belirtti.

Yargıç Talwani, 500 binden fazla göçmenin izninin 24 Nisan'da sona ermesini öngören kararı askıya alarak bu kişilerin sınır dışı edilmesini geçici olarak engelledi.

"MANTIKLI VE GEREKÇELİ KARAR"

Hükümetin yaptığı yorumun hukuken hatalı olduğunu belirten Talwani, yetkililerin bu kişilere tanınan geçici statüyü kısaltması için mantıklı ve gerekçeli bir karar ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Talwani, vadedilen şartlara güvenerek ABD'ye gelen bu kişilerin şimdi ülkeden kaçma ya da her şeylerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarına dikkati çekti.