ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenler hakkında karar

ABD'de özel vize programı kapsamında Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan ülkeye gelen göçmenlerin yasal statüsünün geri alınacağı bildirildi.

ABD resmi gazetesinde yayımlanan taslak metne göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel vize programıyla gelen göçmenlere ilişkin karar aldı.

Söz konusu kararda, bu göçmenlerin yasal statüsünün iptal edileceği belirtildi.

2 YIL BOYUNCA ÇALIŞMA HAKKI

Nihai hali 25 Mart'ta yayımlanacak kararın, 532 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı göçmeni etkileyebileceği düşünülüyor.

2022'de hayata geçen program kapsamında ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli kamu yararı sağlaması halinde bu ülkede 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu.