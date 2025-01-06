ABD'de 5 eyalette OHAL ilan edildi

ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

ABD'de yoğun kar, buzlanma ve şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Yetkililer, Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA), ülkede ‘son 10 yılın en şiddetli kar yağışı’ bekleniyor.

ŞELALE DONDU

ABD'nin New York Eyaleti'deki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.

Meteorologlara göre, bölgede beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı, buzlu koşullar ve hızla düşen sıcaklıkları beraberinde getirmesiyle ülke genelindeki 60 milyon kişiyi etkileyeceği ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor