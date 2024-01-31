ABD'de 6 Ocak Kongre baskını sırasında polise saldıran kişiye 78 ay hapis
Kaynak: AA
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında bir polis memuruna saldıran kişi, 78 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NBC News'un haberine göre, Mahkeme, Kongre baskını sırasında bir polis memuruna saldıran Ralph Celentano'un 78 ay hapis cezası almasına hükmetti.
Yargıç Timothy Kelly, yaptığı açıklamada, Celentano'nun 6 Ocak'taki eylemlerinin "utanç verici" olduğunu belirtti.
Mahkeme belgelerinde, 6 Ocak'ta diğer isyancılarla polis hattını aşan Celentano'nun, Kongre Binası'nda görevli bir polise saldırdığı kaydediliyor.
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