ABD'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin 10 kilometre (6,21 mil) derinlikte olduğunu açıkladı. USGS, merkez üssünün Humboldt County'deki Ferndale yakınlarında olduğunu belirtti.

San Francisco da dahil olmak üzere Kaliforniya ve Oregon'daki kıyı bölgeleri için bir tsunami uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, uyarının bir sonraki duyuruya kadar Davenport, California'dan Douglas/Lane Line Oregon'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin Acil Durum Hizmetleri Ofisi yetkililerinin "Kuzey Kaliforniya'da meydana gelen depremlere aktif bir şekilde müdahale ettiklerini" söyledi. Newsom sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kaliforniyalılar yerel acil durum müdahale ekiplerinin rehberliğini takip etmelidir" dedi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi, ilk uyarısından bir süre sonra tsunami uyarısını kaldırdığını duyurdu.

San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.