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ABD'de 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı

ABD'nin Detroit kentinde 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 23:22
  • Giriş: 11.10.2024 23:22
  • Güncelleme: 11.10.2024 23:22
Kaynak: AA
ABD'de 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı

Detroit News'in haberine göre, 73 yaşındaki Gary Lansky, 8 Ekim'de parkta oynayan 7 yaşındaki Amerikalı Arap kıza bıçakla saldırdı.

Çocuğun boğazını kesmekle suçlanan Lansky, Detroit'teki 36. Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Cinayete teşebbüsle suçlanan Lansky tutuklanırken duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lansky için 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendi.

Saldırıdan yaralı kurtulan çocuğun tedavisinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

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