ABD'de acil uyarı: Silahlı saldırgan Emory Üniversitesi yakınlarında ölü bulundu

ABD'de silahlı saldırgan Emory Üniversitesi yakınlarında ölü bulundu. Saldırıda bir polis de yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırganın hastalığı yüzünden Covid-19 aşısını suçladığı ve bu sebeple CDC'yi hedef aldığının düşünüldüğünü belirtti.

Dünya
  • 09.08.2025 12:19
  • Giriş: 09.08.2025 12:19
  • Güncelleme: 09.08.2025 12:22
Kaynak: AA
ABD'de acil uyarı: Silahlı saldırgan Emory Üniversitesi yakınlarında ölü bulundu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'nin Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi'nde yayımlanan acil uyarının ardından silahlı saldırgan, kampüs yakınlarında ölü bulundu.

CNN'e göre polis yetkilileri, Emory Üniversitesi'nde silahlı saldırgan olduğuna dair acil uyarıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın Emory yakınlarında yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) kampüsü çevresindeki binada ölü bulunduğunu belirten yetkililer, o sırada görevde olan polis memurunun da hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN COVID-19 AŞISINI SUÇLADI

Yetkililer, saldırganın hastalığı yüzünden Covid-19 aşısını suçladığı ve bu sebeple CDC'yi hedef aldığının düşünüldüğünü bildirdi.

Emory Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin X hesabından yapılan açıklamada, "Atlanta kampüsünde, Emory Point yakınında silahlı saldırgan bulunmakta. Kaçın. Saklanın. Mücadele edin" ifadelerine yer verilmişti.

Öğrencilerden güvenli bölgelere saklanmaları istenmiş, üniversite yönetimi silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımlamıştı.

