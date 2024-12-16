ABD'de aile katliamı: 16 yaşındaki çocuk 4 kişiyi öldürdü

ABD'nin New Mexico eyaletindeki 16 yaşındaki Diego Leyva, ailesinden dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Leyva’nın gece geç saatlerde polisi arayarak ailesini öldürdüğünü söylemesiyle ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre; polis ekipleri olay yerine vardığında, Leyva ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Evde yapılan aramada, mutfak masasında bir silah ve dört kişinin cansız bedeni bulundu.

Cansız bedenlerin, 42 yaşındaki Leonardo Leyva, 35 yaşındaki Adriana Bencomo, 16 yaşındaki Adrian Leyva ve 14 yaşındaki Alexander Leyva'ya ait olduğu tespit edildi.

Polis, Leyva’nın dört ayrı cinayet suçlamasıyla tutuklandığını ve yetişkin olarak yargılanacağını duyurdu.

Ayrıca, Leyva’nın alkol etkisinden arındırılması için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ÖĞRETMENİNDEN AÇIKLAMA

Zanlının eski öğretmeni Diego’nun böyle bir suçu işlemiş olabileceğine inanamadığını belirterek, “Onu hep sakin ve çalışkan bir öğrenci olarak tanırdım. Bu olay beni derinden sarstı” dedi.

Yerel halk, hayatını kaybeden kurbanlar için yas tutarken, Diego’nun öğrencisi olduğu okulda da siyah kıyafetlerle anma etkinlikleri düzenleneceği açıklandı.

Cumartesi günü gerçekleşen bu olay, ABD’de giderek artan “aile katliamları” arasında yer aldı. Gun Violence Archive adlı bağımsız bir kuruluşa göre, bu yıl ABD’de gerçekleşen 29. toplu cinayet olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, aile katliamlarının genellikle silahlı erkek failler tarafından işlendiğini ve faillerin çoğu zaman cinayet sonrası intihar ettiklerini belirtiyor.

Ancak bu vakada Leyva’nın hayatta olması ve teslim olması, olayı farklı bir boyuta taşıdı.

SİLAH KONTROLÜ TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

ABD’de giderek artan silahlı şiddet olayları, daha sıkı silah kontrolü çağrılarını yeniden gündeme getirdi.

Ancak Kongre’nin bu konuda adım atma konusundaki isteksizliği, toplumda hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.