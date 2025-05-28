ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 5 yaralı
ABD'nin Connecticut eyaletindeki Waterbury bölgesinde bulunan Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'nde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda bir kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurduğu bildirildi. Yetkililer olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: DHA-AA
ABD’nin Connecticut eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD’nin Connecticut eyaletindeki Waterbury bölgesinde bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'ndeki olayın bir tartışma sonucu başladığını ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurup kaçtığını açıkladı.
Yetkililer, saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu.