ABD'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi yaralandı, 250'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'de New York kentinin Bronx bölgesinde bulunan 6 katlı apartmanda çıkan yangında 7 kişinin yaralandığı, 250'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

CBS News'ün haberine göre, Bronx bölgesindeki 6 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin kısa sürede kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Apartmanın en üst katında başlayan yangında 7 kişi yaralandı, 250'den fazla kişi tahliye edildi.

Bölge sakinleri, bir süredir elektrik problemleri yaşadıklarını ileri sürdü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.