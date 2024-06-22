ABD'de aşırı sıcaklar: Arizona eyaletinde 6 kişi öldü
ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde 6 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü.
Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.
Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "(46 dereceye ulaşan) Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek" ifadesini kullandı.