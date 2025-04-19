ABD'de aynı göreve bir haftada 3. atama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gelir İdaresi (IRS) Başkanvekili Gary Shapley'i görevden alarak, yerine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in yardımcısı Michael Faulkender'i atadı.

The Washington Post'un haberine göre, değişiklik hakkında bilgi sahibi kişiler, Trump'ın, birkaç gün önce atanan IRS Başkanvekilini değiştirdiğini belirtti.

Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bessent'in yardımcısı Faulkender'in, Shapley'in yerine yeni başkanvekili olacağını doğruladı.

3. KEZ ATAMA YAPILDI

Faulkender, hafta içinde kurumun başına atanan üçüncü başkanvekili oldu.

Trump'ın IRS Başkanlığı için aday gösterdiği Billy Long ise bu görev için Senato'nun onayını bekliyor.

Trump, bir önceki geçici başkan Melanie Krause'nin istifa etmesinin ardından 15 Nisan'da, IRS'nin başına vekil olarak Shapley'i getirmişti.