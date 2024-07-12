ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup'un net karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Wells Fargo'nun net karı ise düştü.

ABD'nin yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 18,1 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2023'ün ikinci çeyreğinde 14,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 6,12 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,75 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 41,3 milyar dolar gelir elde etmişti.