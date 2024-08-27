Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de başkanlık seçimi öncesi X'in yapay zeka botunda değişiklik

ABD'de 5 Kasım'da yapılması beklenen başkanlık seçimleri öncesi X'in (Twitter) yapay zeka botu "Grok"ta değişiklik yapıldı. Buna göre "Grok", seçimlere dair konularda yetkili internet sitelerine yönlendirecek şekilde güncellendi.

Güncel
  • 27.08.2024 10:16
  • Giriş: 27.08.2024 10:16
  • Güncelleme: 27.08.2024 10:23
Kaynak: AA
ABD'de başkanlık seçimi öncesi X'in yapay zeka botunda değişiklik
Fotoğraf: AA

Sosyal medya platformu X, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi için şirketin yapay zeka botu "Grok"ta değişiklik yaptı.

Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkililerinin, X'in sahibi Elon Musk'a yolladıkları ve içerisinde "Grok"un seçimler hakkında yanlış bilgiler verdiğini belirttikleri mektubun ardından, "Grok", seçimlere dair konularda yetkili internet sitelerine yönlendirecek şekilde güncellendi.

Seçimler hakkında sorular sorulduğunda yetkili kaynaklara gidilmesi gerektiğini belirten yapay zeka botu, güncellemenin ardından kullanıcıları "Vote.gov." gibi internet sitelerine yönlendiriyor.

BirGün'e Abone Ol