ABD'de başkanlık seçimi öncesi X'in yapay zeka botunda değişiklik

Sosyal medya platformu X, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi için şirketin yapay zeka botu "Grok"ta değişiklik yaptı.

Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkililerinin, X'in sahibi Elon Musk'a yolladıkları ve içerisinde "Grok"un seçimler hakkında yanlış bilgiler verdiğini belirttikleri mektubun ardından, "Grok", seçimlere dair konularda yetkili internet sitelerine yönlendirecek şekilde güncellendi.

Seçimler hakkında sorular sorulduğunda yetkili kaynaklara gidilmesi gerektiğini belirten yapay zeka botu, güncellemenin ardından kullanıcıları "Vote.gov." gibi internet sitelerine yönlendiriyor.