ABD'de başkanlık seçimleri: Sonuçlar gelmeye başladı

Milyonlarca ABD'li dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in karşı karşıya geldiği kritik seçim için oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı.

Sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, seçimde kritik saatlere de girildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK

Halk, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

İşte dakika dakika ABD seçimlerinde son durum:

• 06:12 | 50 EYALETİN 27'SİNDE TRUMP 188, HARRİS 99 DELEGE KAZANDI

ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 188, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 99 delege elde etti.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas ve Missouri eyaletlerinde 188 delege kazandı.

Demokrat Partinin başkan adayı Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York eyaletlerinde 99 delegeyi hanesine yazdırdı.

05:29 | TEXAS'I TRUMP KAZANDI

ABD'de başkanlık seçiminde 40 eyalette oy sayım işlemi başladı. Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı. Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 188 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

• 04:50 | TRUMP 101, HARRİS 52 DELEGE SAYISINA ULAŞTI

ABD'de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken, 28 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.

• 04:19 | 16 EYALET VE WASHİNGTON DC'DE SANDIKLAR KAPANDI

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde doğu yakasındaki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sona gelinirken, iki bölgesi dışında Pensilvanya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

• 04:16 | 9 EYALETTE TRUMP, 5 EYALETTE HARRİS KAZANDI

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.

• 04:07 | TRUMP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD’de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken 16 eyalette oy verme işlemi sona erdi.Associated Press'in haberine göre, Kamala Harris Demokratların kalesi olan Maryland'i kazanırken, Donald Trump ise kritik eyaletler Mississippi ve Alabama'yı kazandı. ABD başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 14’ünde 95 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken rakibi Harris ise 35 delege elde etti

• 03:51 | PENSİLVANYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ 2 SAAT UZATILDI

Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi. Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

• 03:40 | TRUMP BİR EYALET DAHA KAZANDI

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Batı Virginia eyaletini de kazandı.

• 03:30 | 6 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI

Başkanlık seçiminin galibini belirlemesi beklenen kritik eyaletlerden biri olan Georgia da dahil olmak üzere altı eyalette oylama sona erdi: Georgia,Indiana,Kentucky,South Carolina, Vermont, Virginia

AP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Kamala Harris , partinin kalesi olan Vermont'u kazanan son Demokrat oldu. Donald Trump ise Kentucky ve Indiana eyaletlerini eyaletini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.

02:29 | MİLWAUKEE'DE 30 BİN OY "TEDBİREN" YENİDEN SAYILACAK

ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee kentinde 30 bin oyun, makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağı bildirildi.

• 02:26 | TRUMP, PHİLADELPHİA'DA "BÜYÜK HİLE" YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

• 02:20 | İLK SONUÇLAR GELDİ: TRUMP ÖNDE GÖRÜNÜYOR

ABD'de ilk oylar sayılmaya başladı. Gelen ilk sonuçlara göre Trump önde görünüyor.

Indiana- Trump: %69,4, Harris: % 29

Kentucky-Trump: %64,4 Harris: % 33,9

• 02:02 | ABD'DE İLK SANDIKLAR KAPANDI

ABD'deki salıncak eyaletlerde oylama devam ediyor. Harris'in ekibi katılımdan memnun olduklarını ve ek pusula istediklerini açıkladılar. Ülkedeki saat farkı nedeni ile sandıklar farklı saatlerde kapanacak. Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Kapatılan sandıklarda oy sayma işlemine başlandı.

• 01:00 | GOOGLE, HARRİS VEYA TRUMP'A OY VERME YERLERİNE DAİR FARKLI ARAMA SONUÇLARINI DÜZELTTİ

Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.

• 00:01 |HARRİS'TEN SÜRPRİZ ZİYARET: İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kamala Harris, seçim günü Washington'da bulunan Demokrat Ulusal Komitesi genel merkezine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirerek çalışanlara teşekkür etti. Harris, çalışanlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra merkeze gelen çağrılardan birkaçını cevapladı. "Seçime herkesin katılımının çok önemli olduğunu" vurgulayan Harris yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

• 23:36 | ABD'DE "SEÇİMİ TRUMP'IN KAZANMASI HALİNDE SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ" SÖYLEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 25 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı, gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.