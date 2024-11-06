ABD'de başkanlık seçimleri: Trump zaferini ilan etti

Milyonlarca ABD'li dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in karşı karşıya geldiği kritik seçim için oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı.

Sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, seçimde kritik saatlere de girildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK

Halk, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

İşte dakika dakika ABD seçimlerinde son durum:

10.27 | TRUMP ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, zaferini ilan etti.

Sözlerine "Bu gerçekten harika. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek başlayan Trump, "İnanılmaz bir hareket, bu daha önce hiç görüşmemiş bir hareket. Bu, şimdiye kadar bu ülkenin gördüğü en büyük politik hareket. Göreceksiniz, nasıl ülkemiz iyileşecek. Ülkemizin yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Tarih yazdık" diyen Trump, şunları söyledi: "Bakın, sonuca bakın, neler oldu! Bu siyasi bir başarı. Bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir siyasi başarı. Size 47. ABD Başkanı olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum."

Senato'nun kontrolünü yeniden ele aldıklarını belirten Trump, "Her yerde kazandık. Bu, bir mega hareket. Senato'daki zaferlerin oranı inanılmaz. Kimse böyle bir zafer beklemiyordu, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, "Sınırlarımızı kapatacağız ve bu insanların (göçmenlerin) ülkemize gelmelerine izin vermeyeceğiz. Tekrar gelebilirler ama bundan sonra yasadışı gelebilecekler" mesajını da verdi.

Amerikalı milyarder Elon Musk'a da teşekkür eden Trump, "Yeni bir yıldızımız var, yeni bir star var. Elon Musk! Harika bir insan o" diye konuştu.

Trump, şunları kaydetti: "Güvenli sınırlar istiyoruz, iyi eğitim istiyoruz, emniyet istiyoruz 4 yıl boyunca hiç savaşımız yoktu. Sadece IŞİD'le savaştık. Ben bir savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım."

10:13 | AMERİKAN FOX KANALI: ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ TRUMP KAZANDI

ABD'li yayın kuruluşu FOX, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu.

09:10 | HARRIS KONUŞMASINI İPTAL ETTİ, TRUMP ZAFER KONUŞMASINA HAZIRLANIYOR

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

TRUMP TARAFINDA KUTLAMA HAZIRLIĞI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

• 09:06 | SALINCAK EYALET GEORGİA'DA SEÇİMİ TRUMP KAZANDI

Salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre​​​​​​​, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Georgia'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

• 08:50 | AÇILAN SANDIKLARA GÖRE SENATO'DA CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

• 07:55 | ABD KONGRESİ İÇİN OY SAYIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, birçok eyaletteki Senato ve Temsilciler Meclisi sonuçları da şekillenmeye başladı.

Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı.Halen 167 sandalyenin sahibini bulması beklenen yarışta, ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisinde hangi partinin 218 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlayacağı merakla bekleniyor.

• 07:43 | ABD'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SANDIKLAR KAPANDI

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

Ülkenin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı.

Henüz boylam olarak ülkenin daha batısında yer alan Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

Henüz oy verme işlemleri devam eden Alaska'daki 3 delegeyi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Hawaii'deki 4 delegeyi ise Demokrat Kamala Harris'in kazanması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 2020 başkanlık seçiminde California'da yüzde 63,5 oyla galip gelmiş ve 55 delegeyi hanesine yazdırmıştı.

Trump ise California'da yüzde 34,3 oy alabilmişti.

• 07:27 | SALINCAK EYALET NORTH CAROLİNA'DA SEÇİMİ TRUMP KAZANDI

Salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

• 07:07 | TRUMP 214, HARRİS İSE 179 DELEGE KAZANDI

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı.

• 06:50 | BITCOIN REKOR KIRDI

ABD seçimlerinde ilk sonuçların Donald Trump lehine olması Bitcoin'de sert bir yükselişe neden oldu. Bitcoin fiyatı 74 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'de bir önceki rekor 73 bin 157 dolar seviyesindeydi.

• 06:12 | 50 EYALETİN 27'SİNDE TRUMP 188, HARRİS 99 DELEGE KAZANDI

ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 188, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 99 delege elde etti.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas ve Missouri eyaletlerinde 188 delege kazandı.

Demokrat Partinin başkan adayı Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York eyaletlerinde 99 delegeyi hanesine yazdırdı.

05:29 | TEXAS'I TRUMP KAZANDI

ABD'de başkanlık seçiminde 40 eyalette oy sayım işlemi başladı. Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı. Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 188 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

• 04:50 | TRUMP 101, HARRİS 52 DELEGE SAYISINA ULAŞTI

ABD'de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken, 28 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.

• 04:19 | 16 EYALET VE WASHİNGTON DC'DE SANDIKLAR KAPANDI

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde doğu yakasındaki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sona gelinirken, iki bölgesi dışında Pensilvanya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

• 04:16 | 9 EYALETTE TRUMP, 5 EYALETTE HARRİS KAZANDI

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.

• 04:07 | TRUMP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD’de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken 16 eyalette oy verme işlemi sona erdi.Associated Press'in haberine göre, Kamala Harris Demokratların kalesi olan Maryland'i kazanırken, Donald Trump ise kritik eyaletler Mississippi ve Alabama'yı kazandı. ABD başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 14’ünde 95 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken rakibi Harris ise 35 delege elde etti

• 03:51 | PENSİLVANYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ 2 SAAT UZATILDI

Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi. Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

• 03:40 | TRUMP BİR EYALET DAHA KAZANDI

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Batı Virginia eyaletini de kazandı.

• 03:30 | 6 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI

Başkanlık seçiminin galibini belirlemesi beklenen kritik eyaletlerden biri olan Georgia da dahil olmak üzere altı eyalette oylama sona erdi: Georgia,Indiana,Kentucky,South Carolina, Vermont, Virginia

AP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Kamala Harris , partinin kalesi olan Vermont'u kazanan son Demokrat oldu. Donald Trump ise Kentucky ve Indiana eyaletlerini eyaletini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.

02:29 | MİLWAUKEE'DE 30 BİN OY "TEDBİREN" YENİDEN SAYILACAK

ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee kentinde 30 bin oyun, makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağı bildirildi.

• 02:26 | TRUMP, PHİLADELPHİA'DA "BÜYÜK HİLE" YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

• 02:20 | İLK SONUÇLAR GELDİ: TRUMP ÖNDE GÖRÜNÜYOR

ABD'de ilk oylar sayılmaya başladı. Gelen ilk sonuçlara göre Trump önde görünüyor.

Indiana- Trump: %69,4, Harris: % 29

Kentucky-Trump: %64,4 Harris: % 33,9

• 02:02 | ABD'DE İLK SANDIKLAR KAPANDI

ABD'deki salıncak eyaletlerde oylama devam ediyor. Harris'in ekibi katılımdan memnun olduklarını ve ek pusula istediklerini açıkladılar. Ülkedeki saat farkı nedeni ile sandıklar farklı saatlerde kapanacak. Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Kapatılan sandıklarda oy sayma işlemine başlandı.

• 01:00 | GOOGLE, HARRİS VEYA TRUMP'A OY VERME YERLERİNE DAİR FARKLI ARAMA SONUÇLARINI DÜZELTTİ

Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.

• 00:01 |HARRİS'TEN SÜRPRİZ ZİYARET: İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kamala Harris, seçim günü Washington'da bulunan Demokrat Ulusal Komitesi genel merkezine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirerek çalışanlara teşekkür etti. Harris, çalışanlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra merkeze gelen çağrılardan birkaçını cevapladı. "Seçime herkesin katılımının çok önemli olduğunu" vurgulayan Harris yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

• 23:36 | ABD'DE "SEÇİMİ TRUMP'IN KAZANMASI HALİNDE SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ" SÖYLEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 25 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı, gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.