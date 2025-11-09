ABD'de bebek maması skandalı büyüyor: 13 bebek hastaneye kaldırıldı

ABD’li federal ve eyalet sağlık yetkilileri, geri çağrılan bir bebek mamasıyla bağlantılı olarak 10 eyalette görülen 13 botulizm vakasını araştırıyor.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ByHeart Inc. adlı şirketin ürettiği Whole Nutrition bebek mamasının iki partisini (206VABP/251261P2 ve 206VABP/251131P2) kontaminasyon riski nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

AP'nin haberine göre; iki partiden aynı mamayı tüketen 13 bebeğin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Vakalar; Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Teksas ve Washington eyaletlerinde görüldü.

FDA, kontaminasyonun nasıl meydana geldiğini ve başka ürünlerin etkilenip etkilenmediğini araştırdıklarını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çevrimiçi satış platformlarında ve büyük perakendecilerde satılan ürünün ülke genelindeki bebek maması satışlarının yaklaşık %1’ini oluşturduğunu belirtti.

CDC, geri çağrılan mamayı satın alan ailelere ürünü atmadan veya iade etmeden önce parti numarasını not etmelerini ve mama ile temas eden yüzeyleri sıcak sabunlu suyla temizlemelerini tavsiye etti.

Yetkililer, geri çağrılan mamayı tüketen bebeklerde yetersiz beslenme, baş kontrolünü kaybetme, yutma güçlüğü veya yüz ifadesinde azalma gibi belirtiler görülmesi halinde acilen tıbbi yardım alınması gerektiğini bildirdi.

ByHeart şirketi ise konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Botulizm, kalın bağırsakta toksin üreten bir bakteri nedeniyle ortaya çıkıyor ve belirtiler haftalar içinde gelişebiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.