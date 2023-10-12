ABD'de "beyin ölümü" teşhisine yönelik yeni kılavuz hazırlandı

ABD'de 4 tıp derneği, doktorlara, beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verebilmelerine yönelik yeni bir kılavuz hazırladı.

Amerikan Nöroloji Akademisinden (AAN) yapılan yazılı açıklamada, kılavuzun, Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), Çocuk Nörolojisi Derneği (CNS), Yoğun Bakım Tıbbı Derneği (SCCM) ve AAN tarafından ortaklaşa hazırlandığı belirtildi.

Beyin ölümü teşhisinin ABD ve diğer ülkeler arasında farklılık gösterdiği kaydedilen açıklamada, ortak bir teşhisin konulması için hastanelerin yeni kılavuzu baz almaları tavsiye edildi.

Yeni kılavuza göre, doktorlar beyin fonksiyonlarını geri kazanma olasılığı olmayan, tepki gösteremeyen ve kendi başına nefes alamayan kişilere beyin ölümü teşhisi koyabilecek.

Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Matthew Kirschen, daha önce beyin ölümünü belirlemek için yetişkinlere ve çocuklara yönelik iki ayrı kılavuz olduğunu belirtti.

Kirschen, yeni kılavuzda ikisinin birleştirildiğini, teşhis konulması için doktorlara daha kapsamlı ve pratik yol sağlandığını ifade etti.