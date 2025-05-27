ABD'de, Biden dönemindeki bazı soruşturmalar genişletiliyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan Joe Biden yönetimi döneminde kamuoyunda geniş yankı uyandıran, Beyaz Saray'da kokain bulunması gibi önemli vakalarla ilgili soruşturmalarını hızlandırdı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bongino, "Yemin ettikten kısa bir süre sonra FBI Direktörü Kash Patel ve ben, kamuoyunun ilgisini çeken bir dizi potansiyel kamu yolsuzluğu vakasını değerlendirdik" ifadesini kullandı.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Söz konusu soruşturmaların 2023'te Beyaz Saray'da kokain bulunması ve ABD Yüksek Mahkemesinin Haziran 2022'de "Roe-Wade kararını" bozacağına ilişkin taslak metnin sızdırılmasıyla ilgili olduğunu belirten Bongino, bu davalarla ilgili olarak ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

Bongino ayrıca, FBI'ın 6 Ocak Kongre baskınından saatler önce Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti merkez binalarının dışına yerleştirilen ancak patlamayan boru tipi bombalara ilişkin soruşturmayı da yeniden yoğunlaştırdığını duyurdu.

Bu davaları ya yeniden açma ya da ek kaynak ve soruşturma dikkatini bu davalara yöneltme kararı aldıklarını açıklayan Bongino, soruşturmalara ilişkin herhangi bir ipucuna sahip kişilerin FBI ile temasa geçmesini istedi.

BEYAZ SARAY'DA KOKAİN BULUNMASI

Beyaz Saray'da 2 Temmuz 2023'te bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin, ziyaretçilerin de yoğun kullandığı kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söylemişti.

Gizli Servisin Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili soruşturmasında, uyuşturucuyu komplekse kimin soktuğu belirlenememişti.

ROE-WADE KARARINI BOZACAĞINA İLİŞKİN TASLAK METNİN SIZDIRILMASI

ABD Yüksek Mahkemesinin, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmeye hazırlandığı ABD'de yayın yapan Politico siyasi haber sitesi tarafından sızdırılmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada basına sızan kararın gerçek olup olmadığı ya da son karar olup olmadığının henüz bilinmediğinin altını çizmişti.

PARTİ MERKEZLERİNE BORU TİPİ BOMBA KOYULMASI

ABD'de, 6 Ocak Kongre Baskınından saatler önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunmuş ve binalar tahliye edilmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), söz konusu bombaları koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımlayarak, kimliğinin tespiti için halktan yardım istemişti.