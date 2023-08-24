ABD'de bir bara silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 5 yaralı
ABD'nin California eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
ABD'nin California eyaletinin Orange bölgesindeki Trabuco Canyon kırsalında bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Orange Bölge Polis Departmanı'nın X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Orange bölgesinde bir silahlı saldırganın "Cook's Corner" adlı bara saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.
Yaralıların Mission Viejo şehrindeki Providence Mission Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada ise yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.