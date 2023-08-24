ABD'de bir bara silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'nin California eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Dünya 24.08.2023 09:40 Giriş: 24.08.2023 09:40

Güncelleme: 24.08.2023 09:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA