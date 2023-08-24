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ABD'de bir bara silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'nin California eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Dünya
  • 24.08.2023 09:40
  • Giriş: 24.08.2023 09:40
  • Güncelleme: 24.08.2023 09:45
Kaynak: AA
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ABD'de bir bara silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 5 yaralı
Fotoğraf: AA

ABD'nin California eyaletinin Orange bölgesindeki Trabuco Canyon kırsalında bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Orange Bölge Polis Departmanı'nın X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Orange bölgesinde bir silahlı saldırganın "Cook's Corner" adlı bara saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yaralıların Mission Viejo şehrindeki Providence Mission Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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