ABD'de bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki St. Helena Adası'nda Dr. Martin Luther Drive 7 numaradaki Willie's Bar and Grill isimli mekânda silahlı saldırı gerçekleşti. Beaufort İlçe Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda en az dört kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada, "Olay sırasında olay yerinde yüzlerce kişinin bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda mağdur ve görgü tanığı, silah seslerinden korunmak için yakınlardaki işyerlerine ve mülklere sığındı" denildi.

Hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan dördünün durumunun ağır olduğunu bildirilirken bir kişinin olayla ilgili soruşturulduğu öğrenildi.

Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yakınlarına bilgi verilinceye kadar gizli tutulduğunu söyledi.