ABD'de bir kişide "et yiyen parazit" vakası görüldü

ABD Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yurt dışı kaynaklı bir 'et yiyen parazit' vakası görüldüğünü açıkladı. Maryland’de yaşayan bir hastada tespit edilen vaka, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 4 Ağustos’ta doğrulandı. Hastanın kısa süre önce El Salvador’dan döndüğü belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Andrew G. Nixon, "ABD’de halk sağlığı için risk çok düşük" dedi.

Hayvanlarda henüz herhangi bir vaka görülmese de haber, büyükbaş hayvancılık sektöründe tedirginlik yarattı. Parazit, son yıllarda Orta Amerika’dan Meksika’ya kadar yayılmış durumda ve ABD’ye sıçramasından endişe ediliyor.

1,8 MİLYAR DOLARA VARAN KAYIPLARA YOL AÇABİLİR

ABD Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Teksas’ta parazitle mücadele için 'steril sinek üretim tesisi' kuracağını duyurdu. Bakanlığa göre olası bir salgın, sadece Teksas’ta bile 1,8 milyar dolara varan kayıplara yol açabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) teşhisi 4 Ağustos'ta doğruladı. Federal sağlık yetkilileri pazartesi günü e-posta yoluyla yaptıkları bir açıklamayla vakayı doğruladı.

Enfekte kişinin yaşadığı Maryland'deki sağlık yetkililerine göre, kişi iyileşti ve araştırmacılar başka herhangi bir insana veya hayvana bulaşmadığını tespit etti.