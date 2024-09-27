ABD'de bir mahkum daha tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde Alan Eugene Miller adlı bir mahkum, "azot hipoksisi" olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edilen ikinci kişi oldu.

59 yaşındaki Miller dün gece sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek infaz edildi.

Azot gazıyla infaz yöntemine tanıklık etmesine izin verilen bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmayı sürdürdü. Miller, ayrıca ölmeden önce yaklaşık altı dakika nefes alma sorunu yaşadı.

Son ana kadar masum olduğunu savunan Miller, yüzünü örten maskenin ardından son sözlerinde "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım" ifadesini kullandı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANMIŞTI

Alabama'da ikinci kez kullanılan bu idam yönteminde, mahkumun, vücudundaki tüm oksijen tükenene kadar azot gazı soluması sağlanıyor.

Uzmanlar söz konusu yöntemi "zalimce, acı verici ve işkenceli" olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) de bu infaz biçimini "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" ifadeleriyle tanımlıyor.

Miller, 1999'da üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında ölüme mahkûm edilmişti.

Alabama'da başka bir mahkum ilk kez 25 Ocak'ta aynı yöntemle idam edilmişti.

YALNIZCA ALABAMA'DA KULLANILIYOR

Alabama, ABD'de ölüm cezası için azot hipoksisini kullanan tek eyalet. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de azot gazıyla idam yöntemine izin verildi ancak henüz infazlarda kullanılmadı.