ABD'de bir Pakistanlı siyasi suikastlar planlamakla suçlanıyor

ABD'de, İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen Pakistanlı Asıf Raza Merchant'in siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlanıyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beluç, konuyla ilgili, "ABD'li yetkililerle temas halindeyiz ve daha fazla ayrıntı bekliyoruz" açıklaması yaptı. Öte yandan, Trump'a yönelik suikast girişimiyle bir bağlantısı bulunmadığı açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı Asıf Raza Merchant, ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirdi.

ABD basınındaki haberlere göre, federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtti.

Merchant, adamlarına Pakistan'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklandı.

Mahkeme belgelerinde potansiyel hedeflerden herhangi birinin kimliği belirtilmiyor.

"EN YÜKSEK ÖNCELİĞE SAHİP ULUSAL VE İÇ GÜVENLİK MESELESİ"

Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, İran'ın Amerikalılara karşı ölümcül komplolarını gerçekleştirecek olanları engellemek ve sorumlu tutmak için hiçbir kaynağı esirgemeyecektir" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise gazetecilere yaptığı açıklamada "İran'ın eski siyasetçilere yönelik tehditlerini takip ediyoruz" dedi.

Jean-Pierre, bu konuyu en yüksek önceliğe sahip bir ulusal ve iç güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Kapsamlı bir yanıt geliştirmek ve uygulamak için hükümetin en üst düzeyleri defalarca bir araya geldi" diye konuştu.

Federal yetkililer, Merchant'ın Pakistan vatandaşı olduğunu, İran'da bir eşi ve çocukları bulunduğunu, sık sık İran, Suriye ve Irak'a seyahat ettiğini bildirdi.

PAKİSTAN'DAN KONUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Basında çıkan haberleri gördük. ABD'li yetkililerle temas halindeyiz ve daha fazla ayrıntı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beluç, ABD'li yetkililerin bunun devam eden bir soruşturma olduğu yönündeki açıklamalarını not ettiklerini belirterek, "Resmi tepkimizi vermeden önce söz konusu kişinin geçmişinden de emin olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİYLE BAĞLANTI YOK

Bir emniyet yetkilisi, Thomas Matthew Crooks tarafından 13 Temmuz'da eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının İran tehdidiyle ilgisi olmadığını ve Merchant'ın tutuklanmasının Trump'a yönelik suikast girişimiyle bir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Ancak yeni ortaya çıkan suç duyurusu Merchant'ın aklında Trump gibi üst düzey yetkililerin olabileceğini gösteriyor.

Suç duyurusunda, Merchant'ın emniyet güçleriyle gizlice işbirliği yapan bir iş arkadaşına "siyasi bir kişinin" öldürülmesini istediğini söylediği, bir peçeteye hedefin suikasta uğrayabileceği farklı senaryoların haritasını çıkardığı ve kişinin "her yerinde" güvenlik olacağı uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

"İRAN, SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALMAK İSTİYOR" VURGUSU

ABD'li yetkililer yıllardır İran'ın, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 2020'de öldürülmesinin intikamını almak istediği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Süleymani'ye yönelik saldırının emrini Donald Trump başkan olduğu dönemde vermişti. ABD hükümeti o tarihten bu yana Trump yönetiminden birçok yetkilinin güvenlik masraflarını karşıladı ve 2022'de Adalet Bakanlığı, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürmeye yönelik engellenen bir komploda İranlı bir ajanı suçladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, geçen ay Temsilciler Meclisindeki bir oturumda İran hükümetinin son yıllarda "son derece agresif ve küstah" olduğunu söylemişti.

Merchant, geçen ay Brooklyn'de mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmasına karar verilmişti.