ABD'de büyük elektrik kesintisi: 130 binden fazla ev ve iş yeri karanlıkta kaldı

ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan büyük kesinti 130 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.

ABD'nin San Francisco kentinde dün akşam, kentin neredeyse üçte birini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve birçok mahalle karanlığa gömüldü.

Kesinti nedeniyle restoran ve dükkanlar kapatılırken, elektrik kesintisi toplu taşımada aksamalara yol açtı ve bazı istasyonların hizmet dışı kalmasına neden oldu.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.