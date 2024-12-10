ABD'de CEO'yu öldüren kişi yakalandı: Mesajları dikkat çekti

ABD'de dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Luigi Mangione dün mahkemeye çıkarıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre mahkemeye el ve ayaklarından kelepçelenerek çıkarılan Mangione, duruşma sırasında sakin görünüyor, ara sıra medyanın da dahil olduğu izleyicilere bakıyordu.

Polisin araştırmasına göre Mangione'nin üzerinde bulunan üç sayfalık el yazısı, cinayetin ABD'nin sağlık sistemindeki sigorta şirketlerinin hasta ödemelerini reddetme yöntemleriyle ilgili olabileceğini gösteriyor.

Soruşturmayı yürüten ekip, cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "reddet", "savun" ve "azlet" ifadelerinin yazılı olduğunu belirtti.

"BU PARAZİTLER BUNU HAK ETTİ”

CNN International'ın haberine göre Mangione, içinde siyah 3D baskılı bir tabanca ve siyah 3D baskılı bir susturucu bulunan bir sırt çantası taşıyordu. Bir polis yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada Mangione'nin elinde ayrıca “bu parazitler bunu hak etti” ve “kurumsal Amerika'ya karşı kötü niyet” ifade eden el yazısıyla yazılmış bir belge olduğunu da söyledi.

Geçen hafta işlenen cinayetin ardından Luigi Mangione, dün günü New York'un yaklaşık 450 km batısında bulunan bir McDonald's şubesinde bir müşteri tarafından tanındıktan sonra gözaltına alınmıştı.

YAKALANMASI SÜRPRİZ OLDU

Geçen haftaki silahlı saldırının ardından katilin bulunması için büyük bir arama operasyonu başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, Mangione'nin yakalanmasının tamamen sürpriz olduğunu, adının yakalanıncaya kadar kadar şüpheliler listesinde olmadığını açıkladı.

SIRT AĞRISI ÇEKİYORDU

Internetteki paylaşımlarına göre Mangione son yıllarda sırt ağrılarından muzdaripti ve tedavi için ameliyat oldu. Birkaç sene önce Hawai'de Mangione ile birlikte yaşayan Martin CNN'e yaptığı açıklamada, Mangione'nin 2022 yılı civarında Hawaii'ye taşındığını ve burada yaklaşık altı ay boyunca Honolulu'daki bir ortak çalışma ve ortak yaşam alanında yaşadığını söyledi. Martin, Mangione'nin o sırada uzaktan çalıştığını söyledi.

Ortak yaşam alanının kurucusu Martin, Mangione'nin burada yaşayanlar için bir kitap kulübüne liderlik ettiğini, yürüyüşe çıkmayı ve yoga yapmayı sevdiğini söyledi. Martin ile ortak çalışma alanındakilerin bazen kapitalizm ve sağlık sistemi hakkında tartıştıklarını belirten Martin “Mangione'nin bir derdi olduğunu ya da belirli bir konuda üzgün veya kızgın olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Martin, Mangione'nin Hawaii'ye taşındıktan kısa bir süre sonra bir sörf dersi aldığını ve sırt ağrısı nedeniyle “yaklaşık bir hafta boyunca yatakta kaldığını” söyledi. Martin, “Bu gerçekten travmatik ve zor bir durumdu, bilirsiniz, yirmili yaşlarınızın başındaysanız ve bazı temel şeyleri yapamıyorsunuz” dedi.

ZENGİN BİR AİLEDEN GELİYOR

Eski sınıf arkadaşı Freddie Leatherbury, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Mangione'nin çok zengin bir aileden geldiğini söyledi.

Mangione ailesi aynı zamanda yaklaşık 4,5 milyon dolarlık varlığa sahip bir aile vakfını yönetiyor ve Maryland'deki Loyola Üniversitesi'nin uzun süredir hayırseverleri olarak su merkezine kendi adlarını verdiler.

LinkedIn hesabına göre, Kaliforniya eyaletinde veri mühendisi olarak çalışıyordu.

Mangione ailesi aynı zamanda yaklaşık 4,5 milyon dolarlık varlığa sahip bir aile vakfını yönetiyor ve Maryland'deki Loyola Üniversitesi'nin uzun süredir hayırseverleri olarak su merkezine kendi adlarını verdiler.