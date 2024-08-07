ABD'de Çin asıllı aktivist, Pekin yönetimine bilgi aktarmaktan suçlu bulundu

ABD'de, demokrasi yanlısı olarak bilinen Çin asıllı Amerikalı aktivist Shujun Wang, sahip olduğu itibarı Çin yönetimine muhalif olanlar hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri Pekin yönetimine aktarmaktan suçlu bulundu.

ABD basınındaki haberlere göre, New York'ta demokrasi yanlısı bir grubun kurulmasına yardımcı olan akademisyen Shujun Wang'ın davasının duruşması görüldü.

Mahkeme, Shujun'un, Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenlik Bakanlığının (MSS) emriyle 10 yılı aşkın süre boyunca ikili bir hayat yaşadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Shujun'u, sahip olduğu itibarı Çin yönetimine muhalif olanlar hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri Pekin yönetimine aktarmaktan suçlu buldu.

Shujun, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savcı Yardımcısı Ellen Sise, temmuzda yaptığı açıklamada, "Shujun, Çin hükümetine karşıymış gibi davranarak aslında Çin hükümetine karşı olan insanlarla yakınlaştı. Ve sonra sanık bu insanlara, kendisine güvenen insanlara, onlar hakkındaki bilgileri Çin'e bildirerek ihanet etti" ifadelerini kullanmıştı.

1994'TE ABD'YE GİTTİ

Çin'de bir üniversitede görev aldıktan sonra 1994'te New York'a gelen Shujun, daha sonra ABD vatandaşı oldu.

Shujun, Çin Komünist Partisinin iki liderinin adını taşıyan Queens merkezli "Hu Yaobang ve Zhao Ziyang Anma Vakfı'nın" kurulmasına yardımcı oldu.

Savcılara göre Shujun, Çin hükümetini eleştiren çeşitli kişilerin konuşmalarını, toplantılarını ve planlarını anlatan ve "günlük" olarak adlandırılan e-postalar yazdı.

Savcılar, mesajlardan birinin, 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki protestoları ve kanlı müdahaleyi anma etkinlikleriyle ilgili olduğunu söyledi.

Diğer e-postalarda ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye yaptığı çeşitli ziyaretler sırasında gösteri planlayan kişilerden bahsedildiği belirtildi.

Savcılar, Shujun'un e-postalar, göndermek ve dijital bir iz oluşturmak yerine Çinli istihbarat görevlilerinin ortak bir şifreyle giriş yaparak okuyabilecekleri taslaklar halinde kaydettiğini vurguladı.

İddianameye göre Shujun, diğer şifreli mesajlarında, yaklaşan demokrasi yanlısı etkinliklerin ayrıntılarını ve önde gelen Hong Konglu bir muhalif ile ABD'deyken buluşma planlarını iletti.

Shujun'un avukatları ise müvekkillerini, saklayacak bir şeyi olmayan, girişken bir akademisyen olarak nitelendirdi.