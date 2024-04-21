ABD'de Columbia Üniversitesinde süren Filistin'e destek gösterisinde 1 kadın gözaltına alındı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek gösterisinde bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı gösteriye, New York polisi müdahale etti.

Polisin müdahalesinde bir kadın gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin konusunda, ülkede anayasal bir hak olan öğrencilerin "ifade özgürlüğüne" karşı çıkmakla eleştiriliyor.