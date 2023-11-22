ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde geriledi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ekimde aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 azalışla 279,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde siparişlerin yüzde 3,1 düşmesi öngörülüyordu.

Son dört ayın üçünde azalış gösteren dayanıklı mallara yönelik siparişler, eylülde ise yüzde 4 artışla 295,4 milyar dolar olmuştu.

Ekimde yüzde 14,8 düşen ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, dayanıklı mal siparişlerindeki azalışta etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde değişim göstermezken, savunma hariç siparişler ise yüzde 6,7 geriledi.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.