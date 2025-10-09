ABD'de Demokrat kentlere askeri hamleler: "Bu, Trump'ın işgali"

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentine “federal binaları ve görevlileri koruma” gerekçesiyle Texas’tan kente Ulusal Muhafız birlikleri gönderme kararı aldı.

Trump yönetiminin, Demokrat Parti seçmenlerinin yoğunlukla yaşadığı kentlere yönelik askeri adımları, eleştirilere rağmen sürüyor.

Yerel basında, askerlerin Salı (7 Ekim) günü Illinois’e ulaştığına dair görüntülerin geniş yer buldu.

Trump’ın kararı ABD’de tartışmalara neden oldu.

Illinois Valisi JB Pritzker, yaptığı son açıklamada, "Geri adım atmayacağım" ifadesini kullandı.

Pritzker, Trump'ın adımının "Anayasaya ve diğer yasalara aykırı olduğunu" savunarak, bu adıma karşı mahkemede dava açtıklarını dile getirdi.

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul, eyalet ve Chicago adına Trump yönetimine karşı dava açarak, Trump'ın Ulusal Muhafızları eyalete çağırmasını veya başka eyaletlerden asker göndermesini "derhal ve kalıcı biçimde" durdurmayı talep etti

Fakat federal yargıç, Illinois eyalet yönetiminin açtığı davaya rağmen kararının engellenmesi talebini kabul etmedi.

ABD basınındaki haberlere göre, davayı gören Bölge Yargıcı April Perry, Trump yönetiminin Ulusal Muhafız birliklerini Illinois'e göndermesini engellemezken, federal yetkililere, birliklerin konuşlandırılmasını 9 Ekim'e kadar ertelemeleri yönünde güçlü bir tavsiyede bulundu.

ILLİNOİS YÖNETİMİ İLE TRUMP ARASINDA GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mahkemeye sunduğu belgede, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızın, ülkenin Oregon ve Illinois eyaletlerinin yanı sıra "muhtemelen diğer yerlere" gönderilmek için görevlendirdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Illinois Valisi JB Pritzker, "Federal hükümetten hiçbir yetkili, bu konuyu görüşmek veya koordine etmek için beni aramadı" diyerek kararı tepki gösterdi.

Pritzker açıklamasında, Trump yönetiminin, Ulusal Muhafızları "federalize etme" ya da diğer eyaletlerden asker gönderme planlarını kendileriyle paylaşmadığını belirtti.

"ILLİNOİS VALİSİ HAPSE GİRMELİ"

Pritzker, "Artık yaşananların ne olduğunu açıkça söylememiz gerekiyor: Bu, Trump'ın işgali" ifadesini kullandı.

Trump ise Chicago'da "güvenliği artırmak" için bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızlara karşı çıkan Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ile Illinois Valisi JB Pritzker'in "hapse atılması" gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Chicago kenti ile Illinois eyalet yönetimlerini hedef aldı.

Trump, "Chicago Belediye Başkanı, gümrük muhafaza (ICE) memurlarını korumadığı için hapiste olmalı. Vali Pritzker de öyle" ifadelerini kullandı.

CHİCAGO’DA PROTESTOLAR: “FİLİSTİN’DEN CHİCAGO’YA, İŞGAL SUÇTUR”

Ulusal Muhafızların Illinois’e ulaştığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Chicago kentinde geniş protestolar yapıldı.

Chicago kentinde “acil protesto" çağrısı yapıldı ve binlerce kişi dün akşam şehir merkezinde toplanarak yanıt verdi.

Çok sayıda insan hakları örgütü, sendika temsilcisi ve göçmen savunucusu grubun katıldığı protesto için şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüdü.

Fotoğraf: AA

Göstericiler, federal hükümetin “kamu güvenliğini sağlama” gerekçesiyle aldığı kararla yerel yönetimlerin iradesini hiçe saydığını belirterek “ICE dışarı” ve “Filistin’den Chicago’ya, işgal suçtur” yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto sırasında İngilizce ve İspanyolca sloganlar atıldı.

Fotoğraf: AA

Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

DEMOKRAT AĞIRLIKLI KENTLERE ASKERİ HAMLELER

Trump’ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri yeni değil.

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles’a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington’a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Chicago / Fotoğraf: AA

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı “tehlikeli şekilde güç ele geçirme” olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.