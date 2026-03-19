ABD'de Demokratlar, Adalet Bakanı Bondi'nin Epstein oturumunu terk etti

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin, Adalet Bakanı Pam Bondi ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin düzenlediği kapalı oturum, Demokratların salonu terk etmesiyle sonuçlandı.

Adalet Bakanı Bondi ve Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarının, Adalet Bakanlığınca nasıl incelendiğine dair süreci açıklamak amacıyla Capitol Hill'de Komite üyeleri ile bir araya geldi.

Komitedeki Demokratlar, Bondi'ye 14 Nisan'da yapılması planlanan oturumda ifade vermek için mahkemeye çıkmayı planlayıp planlamadığını açıklaması için baskı yaptı.

Kapalı kapılar ardında yapılan oturum başladıktan yaklaşık bir saat sonra Demokratlar, Bondi'nin oturumuna katılacağına ilişkin taahhüt vermemesi üzerine oturumu terk etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, Bondi'nin "mahkeme celbine uyma taahhüdünde bulunmayı defalarca reddettiğini" söyledi.

Oturum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bondi, mahkeme celbine uyup uymayacağı yönündeki soruya, "Yasalara uyacağımı gayet açık bir şekilde belirttim." yanıtını verdi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Bondi'yi, Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında Kongre'de ifade vermek üzere çağırmıştı.

Buna göre, Bondi'nin 14 Nisan'da Kongre'de, Epstein soruşturması ve soruşturma kapsamında yayımlanan dosyaların Bakanlık tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin ifade vermesi istenmişti.