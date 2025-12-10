ABD'de dev bahis şirketi savcılığın hedefinde

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir yargıç, spor karşılaşmalarının sonuçları gibi “önemsiz” görülebilecek olaylar üzerine finansal bahis oynatmanın yasal olup olmadığını sorguladı.

Tartışma, eyalet yönetiminin, spor tahminleri üzerinden kazanç sağlamayı mümkün kılan Kalshi adlı şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını istemesi üzerine Boston’da görülen duruşmada gündeme geldi.

LİSANSIZ YAPILIYOR

Suffolk County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Christopher Barry-Smith, eyalet avukatlarının Kalsh adlı şirketin lisanssız bir şekilde spor bahisçiliği yaptığı ve 18 yaşındaki gençleri dahi kapsayan bağımlılık yapıcı bir ürün sunduğu yönündeki itirazlarını dinledi. Eyalet yönetimi, Kalshi’nin Massachusetts’teki faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını talep etti.

New York merkezli Kalshi, kullanıcılarına spor, eğlence, siyaset ve ekonomi gibi pek çok alandaki gelişmelerin sonuçlarına dair tahminler üzerinden para kazanma imkânı sunuyor. Şirket, spor müsabakalarına ilişkin sözleşmeleri ülke genelinde bu yılın ocak ayında devreye aldı.

Kalshi, şu anda altı farklı eyaletle daha hukuki süreç yürütüyor. Bu eyaletler şirketi, futbol ve basketbol gibi spor karşılaşmalarının sonuçlarına bahis oynatarak kendi kumar yasalarını ihlal etmekle suçluyor. Massachusetts ise Kalshi’ye yönelik faaliyet durdurma talebiyle mahkemeye başvuran ilk eyalet oldu.

Kalshi avukatı Grant Mailand, duruşmada yaptığı savunmada, şirketin sunduğu spor etkinliği sözleşmelerinin Massachusetts’in kumar yasalarına değil, doğrudan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) yetki alanına girdiğini öne sürdü.

Mailand, 2010 yılında kabul edilen Dodd-Frank Yasası ile birlikte bu tür sözleşmelerin federal düzenleyici kurumun kontrolüne girdiğini savundu.

"SORGULANMASI GEREKİR"

Ancak Yargıç Barry-Smith, bu savunmaya şüpheyle yaklaştı. “Bunu duyan sıradan bir vatandaş, bunun belirli bir maçın kimin kazanacağı gibi oldukça basit ve sıradan bir konuya nasıl uygulanabildiğini doğal olarak sorgular” dedi.

Massachusetts Başsavcı Yardımcısı Louisa Castrucci de aynı noktaya dikkat çekerek, Kongre’nin CFTC’ye verdiği yetkinin 2008 mali krizinin tekrarlanmaması amacıyla finansal türev işlemleri düzenlemek için tanındığını, spor bahisleriyle ilgisi olmadığını vurguladı. Castrucci, “Adı ne olursa olsun, spor bahsi yine spor bahsidir” ifadelerini kullandı.

Kalshi açısından önemli bir hukuki gerileme ise geçen ay Nevada’da yaşandı. Kumar düzenlemeleri konusunda öncü eyaletlerden biri olan Nevada’da bir federal yargıç, Kalshi’nin eyaletin kumar yasalarına tabi olduğuna hükmetti ve spor karşılaşmalarının sonuçlarının federal yasalar kapsamında ‘olay’ olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Castrucci, mahkemeden Kalshi’nin Massachusetts’te spor etkinliği sözleşmeleri sunmasının tamamen yasaklanmasını istedi.

Kalshi cephesi ise böyle bir kararın “piyasayı ciddi şekilde sarsacağını” ve yakın zamanda 11 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolar yatırım alan şirket için ağır sonuçlar doğuracağını savundu.

Yargıç Barry-Smith, kararını ocak ayında açıklayacağını bildirdi.