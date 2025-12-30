ABD'de Donald Trump protestosu sürüyor: Çok sayıda etkinlik boykot edilecek

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan ve dünyanın en popüler kültür kurumları arasında yer alan Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’nin adının, ABD Başkanı Donald Trump’ın ismini de içerecek biçimde değiştirilmesi sanat dünyasında geniş çaplı bir tepkiye yol açtı.

Kararın ardından çok sayıda sanatçı ve topluluk, yeni ismi protesto ederek merkezde planlanan etkinliklerini iptal ettiklerini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, bu tepkilere son olarak dünyaca tanınan kıdemli caz topluluğu The Cookers da katıldı.

Grup, Kennedy Center’da gerçekleştirilmesi planlanan yılbaşı konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Topluluk tarafından yapılan açıklamada, caz müziğinin kökeninin mücadeleye, düşünce ve ifade özgürlüğüne ve insan sesinin tüm zenginliğine yönelik ısrarlı bir özgürlük arayışına dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu müziği onlarca yıldır icra eden bizler için bu tarih hâlâ kimliğimizi şekillendiriyor” ifadeleri kullanıldı.

GRENELL’DEN BOYKOTA SERT ELEŞTİRİ

Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Trump tarafından merkezin başkanlığına atanan Richard Grenell, sanatçıların iptal kararlarına sert sözlerle karşılık verdi. Grenell, bu adımları bir “akıl tutulması” ve “siyasi şov” olarak niteledi. İptal kararı alan sanatçıların, merkezin önceki yönetimi döneminde programa dahil edilen isimler olduğunu ileri sürdü.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Merkezin yönetim kurulu, bu ayın başlarında aldığı kararla kurumun resmi adını “Donald J. Trump ve John F. Kennedy Anıt Sahne Sanatları Merkezi” olarak değiştirmişti. Trump, yılın ilk aylarında yönetim kademelerine kendisine yakın isimleri atayarak kurum üzerindeki etkisini büyük ölçüde artırmıştı.

Sanatçıların tepkisi yalnızca yılbaşı konserleriyle sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz hafta müzisyen Chuck Redd, isim değişikliğini gerekçe göstererek Noel arifesinde planlanan konserini iptal etti. New York merkezli dans topluluğu Doug Varone and Dancers’ın da nisan ayında yapılması planlanan gösterilerden çekildiği bildirildi.

KENNEDY AİLESİNDEN DE TEPKİ GELDİ

İsim değişikliği, siyasi alanda da tartışmalara yol açtı. Demokratlar, yönetim kurulunun aldığı kararın “yasa dışı” olduğunu savundu. Suikasta uğrayarak hayatını kaybeden eski başkan John F. Kennedy’nin ailesi de karara tepki göstererek, bu adımın Kennedy’nin mirasını zayıflattığını ifade etti ve değişikliği kınadı.

İkinci başkanlık döneminde Washington’daki kamu binalarına kendi adını verme ve kurumlar üzerinde daha fazla denetim kurma çabalarıyla eleştirilen Trump ise, bu adımların kültürel kurumlardaki “liberal önyargıları” kırmaya yönelik olduğunu savunmayı sürdürdü.