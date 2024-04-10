ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 artması beklenen TÜFE, şubatta da 0,4'lük artış kaydetmişti.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun martta yüzde 3,4 olması yönündeydi. TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 3,2 yükselmişti.