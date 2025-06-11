ABD'de enflasyon mayısta yavaşladı: Yıllık artış yüzde 2,4 oldu

ABD’de tüketici fiyatlarındaki artış mayıs ayında yavaşlayarak aylık bazda yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, yıllık bazda enflasyon yüzde 2,4'e ulaştı. Böylece nisan ayındaki yüzde 0,2’lik artışın ardından fiyatlar, mayısta daha sınırlı bir hızda yükselmiş oldu.

ENERJİDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI FRENLEDİ

Enflasyonun mayıstaki yavaşlamasında enerji fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Enerji endeksi mayısta yüzde 1 gerilerken, özellikle benzin fiyatları yüzde 2,6 oranında düşüş gösterdi. Buna karşılık barınma ve gıda gibi kalemlerde yükseliş sürdü. Barınma endeksi aylık yüzde 0,3 artarken, gıda fiyatları da hem ev içi hem de ev dışı tüketimde yüzde 0,3 oranında arttı.

GIDA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ: YUMURTADA YÜZDE 41

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydederken, en dikkat çekici yükseliş yüzde 41,5 ile yumurta fiyatlarında görüldü. Enerji kalemlerinde ise yıllık bazda yüzde 3,5 düşüş yaşandı. Özellikle doğal gaz fiyatları yüzde 15,3 artarken, benzin yüzde 12, fuel oil ise yüzde 8,6 oranında geriledi. Enerji dışı ve gıda dışı kalemlerden oluşan çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,8 oldu.

FED’İN İZLEYECEĞİ VERİLER NETLEŞİYOR

TÜFE’nin enflasyon göstergesi olarak dikkatle izlendiği ABD’de, veriler Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor. Barınma, sağlık, motorlu taşıt sigortası gibi kalemlerdeki sınırlı artışların yanı sıra giyim, uçak bileti ve ikinci el otomobil gibi kalemlerdeki fiyat düşüşleri, toplam enflasyon üzerinde dengeleyici etki yarattı. Haziran ayına ilişkin TÜFE verileri ise 15 Temmuz 2025’te açıklanacak.