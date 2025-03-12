ABD'de enflasyon sürpriz yaptı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3 olan tüketici enflasyonunun yüzde 2,9'a ineceği yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 0,2 düştü; gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi.