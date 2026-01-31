ABD'de Epstein ve çevresi, Somaliland'ı yıllar önce stratejik ve ticari hedef olarak değerlendirmiş

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni yayımlanan belgeler, Epstein ve çevresinin Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ni yıllar boyunca stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Yeni belgelerde, Somaliland'ın tanınmasının "diğer ülkelere olan faydaları" ve "Somaliland'ın tanınması" gibi belgelerin, Epstein'e e-posta yoluyla gönderildiği görülüyor.

2012 tarihli bir e-postada Epstein’in, Somaliland'daki Berbera Limanı çevresinde "büyük, temiz ve henüz kullanılmamış su rezervleri" bulunduğunu belirterek, Somaliland'da bir su şirketi kurulmasını gündeme getirdiği görüldü.

Yazışmada, Suudi Arabistan’a doğrudan deniz taşımacılığına işaret edilerek, "projenin hızlı, karlı ve lojistik açıdan kolay olduğu, su kaynaklarının ise halihazırda haritalandırıldığı" ifade edildi.

Aynı dönemden bir başka yazışmada, Somaliland’da "Somaliwood Studios" adıyla bir film ve medya merkezi kurulmasının önerildiği, bu yapının bölgesel ve kültürel etki oluşturacak şekilde planlandığı belirtildi.

2013 yılına ait bir e-postada ise Somaliland’da petrol arama faaliyetlerine ilişkin imtiyazlar gündeme getirildi.

Yaklaşık 30 bin kilometrekareyi kapsayan üç büyük petrol arama bloğu için 50 milyon dolarlık finansman talep edilen yazışmada, petrol potansiyelinin “olumlu” olduğu ve Avrupalı yetkililerle koordinasyon önerildiği kaydedildi.

