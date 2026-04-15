ABD'de erkeklere zorunlu askerlik görevi geri getirildi

ABD'de ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olarak faaliyet gösteren Seçici Hizmet Sistemi (SSS) isimli kurum, Amerikan vatandaşı erkekleri otomatik olarak askerlik hizmetine kaydetmek için çalışmalarına başladı.

SSS'nin internet sisteminde, ABD'deki 18-25 yaş aralığındaki erkeklere otomatik kayıt sisteminin uygulanmasına yönelik kural taslağını, 30 Mart'ta Bilgi ve Düzenleme İşleri Ofisi'ne sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kurumun internet sayfasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Aralık 2025'te, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalayarak, askerlik kaydı işlemlerinin otomatikleştirilmesini zorunlu kıldığı hatırlatılarak, bu işlemlerin aralık ayından itibaren otomatik olarak devreye gireceği belirtildi.

SSS tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yeni yasaya göre, ülkedeki erkekler, 18 yaşına bastıkları günden itibaren 30 gün içinde otomatik olarak kayıt altına alınacak." ifadesi yer aldı.

Söz konusu yasa değişikliğinin, federal veri kaynaklarıyla entegrasyon yoluyla kayıt sorumluluğunu, bireysel erkeklerden SSS'ye devrettiği aktarıldı.

İnternet sayfasında, SSS'nin misyonunun anlatıldığı bölümde, "Erkekleri kayıt altına almak, Başkan ve Kongre tarafından yetkilendirildiğinde adil ve hakkaniyetli şekilde hızla iş gücü sağlayan bir sistemi sürdürmek, aynı zamanda vicdani retçiler için alternatif bir hizmet programı yönetmek." ifadeleri kullanıldı.

ASKERLİK KAYDI YAPTIRMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANABİLECEK

SSS'nin bilgilendirme metninde, askerlik kaydı yaptırmayan erkeklerin yaşadığı eyaletin mali yardımlarını, göçmen erkeklerin ise "ABD vatandaşlığından yararlanma hakkını kaybedebileceği" bilgilerine yer verildi.

Yeni yasaya göre, kayıt yaptırmayan ABD'li erkeklere, "ağır suç kapsamında" 250 bin dolara kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Askerlik celbi durumunda; bir erkek, savaşa dini veya ahlaki itirazları varsa, "vicdani retçi" olarak muafiyet talebinde bulunabilirken, kadınların kayıt yaptırmaları zorunlu olmayacak.

ABD'de Vietnam Savaşı sırasında uygulanan 1973'ten bu yana zorunlu askerlik hizmeti bulunmamaktadır. SSS'ye göre, zorunlu askerlik hizmetini yeniden yürürlüğe koymak için Kongre'nin, başkana Silahlı Kuvvetlere personel alma yetkisi verecek şekilde, Askerlik Seçim Yasası'nı değiştirmesi gerekmektedir.