ABD'de evli olduğu kadını öldüren eski vali yardımcısı intihar etti

ABD'nin Virginia eyaletinde, eski Virginia Vali Yardımcısı Justin Fairfax'in, evli olduğu Cerina Fairfax'i silahla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 16 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayda Justin Fairfax, Cerina Fairfax'i vurduktan sonra yaşamına son verdi.

Olay sırasında Justin Fairfax ve Cerina Fairfax'in iki çocuğunun da evde olduğu, çocuklardan birinin 911’i arayarak durumu bildirdiği aktarıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın devam eden boşanma davalarıyla bağlantılı bir tartışmadan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattığı ve çevrede güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

2018-2022 yılları arasında Virginia Vali Yardımcılığı görevini yürüten Fairfax, daha önce de hakkındaki cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddiaları reddeden Fairfax hakkında ceza davası açılmamıştı ancak süreç siyasi kariyerini olumsuz etkilemişti.