ABD'de evsizlere adeta savaş açıldı

ABD'nin California Valisi Gavin Newsom, eyalette sayısı her geçen gün artan evsiz kamplarının kaldırılması yönünde talimat verdi. Yüksek Mahkeme, barınma evlerinde yer bulamama durumunda bile dışarıda uyuyan evsiz insanlara para cezası ve hapis cezası verilebileceği yönünde karar almıştı.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin barınma evlerinde yer bulamama durumunda bile dışarıda uyuyan evsiz insanlara para cezası ve hapis cezası verilebileceğine dair kararı, California'da evsiz kamplarına yönelik baskıların artmasına sebep oldu.

ABD'nin California Valisi Gavin Newsom, mahkemenin kararının ardından California'daki evsiz kamplarını kaldırma çalışmalarını hızlandırarak bu yönde yetkililere üzerine düşeni yapması talimatını verdi.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, bu hafta sokak temizliği yapan ekiplerinden, evsizlere karşı daha sert davranmalarını istedi.

Fresno Belediye Meclisi de Vali'nin kararının ardından, "herhangi bir zamanda halka açık bir yerde oturmayı, uzanmayı, uyumayı veya kamp kurmayı" yasaklayan bir yönetmeliği onaylayarak, ihlalin 1000 dolara kadar para cezası ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek bir suç teşkil edeceğini duyurdu.

VALİLİK KARARINA TEPKİ GELDİ

Vali Newsom'un, evsizlere yönelik sert uygulama yapılması kararına bazı belediye ve sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler geldi.

Evsizlerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında gelen Los Angeles Belediyesi, Valilik kararının aksine, sokakta yatan evsizleri hapse atmayacaklarına ilişkin bir karar aldı.

Kararın hazırlanmasında görev alan yetkili Hilda Solis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Sırtımızı dönmeyeceğiz. Hapishanelerimizi, sokaktaki insanları suçlu diye damgalamak için kullanmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Bazı sivil toplum örgütleri ise sosyal medyada Newsom'un bu kararıyla ilgili endişelerini paylaşırken, sorunu çözmek yerine, "yasak ve cezalara yönelik sert kararların" evsizlere yönelik krizi "daha da derinleştirebileceği" uyarısında bulundu.

California eyaletinde, çadır, karavanlar, araba ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 123 bin civarında evsiz bulunuyor.