ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklenenden fazla arttı

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 2,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 artarken, Ocak 2021'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,2 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, mayısta da yüzde 0,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,6, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 artış gösterdi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.