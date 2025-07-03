ABD'de faiz tartışması: Trump'tan, "Powell derhal istifa etmeli" açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerginlik sürüyor.

"Faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı" gerekçesiyle Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, FED Başkanı'nın istifa etmesini istedi.

Sosyal medya hesabından Powell'a yönelik açıklamalarda bulunan Trump, "Çok geç, derhal istifa etmeli" dedi. Trump, paylaşımına Powell'ın Kongre'de verdiği ifadeye ilişkin soruşturma çağrısının da yer aldığı haber bağlantısını ekledi.

FED'den ise Trump'ın istifa çağrısına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

TRUMP SIK SIK POWELL'I ELEŞTİRİYOR

Trump, Powell'ı ilk döneminde FED Başkanı olarak aday göstermişti.

O günden bu yana Powell'ı faiz oranlarını düşürmediği için sık sık eleştiren Trump, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada ise Powell'in "kötü bir niyeti" olmadığını ifade etmişti.

Trump, ekonomik büyümeyi artırmak için FED'in faiz oranlarını düşürmesini istiyor.

Dönemin Başkanı Joe Biden tarafından FED Başkanlığı görevine yeniden aday gösterilen Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek.