ABD'de federal yargıçtan Rümeysa Öztürk kararı

ABD'de federal yargıç, Rümeysa Öztürk'ün göçmen öğrenci veri tabanındaki kaydının iadesine hükmetti.

Federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün SEVIS'teki silinen kaydına ilişkin ihtiyati tedbir kararı çıkardı.

Söz konusu statü sonlandırılırken muhtemelen hukuka aykırı davranıldığını belirten Casper, Öztürk'ün, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) bu eyleminin "keyfi ve tutarsız" olduğuna yönelik iddiasının da "büyük ihtimalle geçerli olacağını" ifade etti.

Casper, yetkililere, Öztürk'ün SEVIS'teki statüsünü, gözaltına alındığı 25 Mart tarihinden itibaren geriye dönük olarak yeniden işlemeleri talimatı verdi.

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, karardan dolayı minnettar olduğunu ancak doktora çalışmalarının son yılında bir akademisyen ve bir kadın olarak gerekçesiz yere reddedilen eğitim hakları için hala büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

ICE tarafından yönetilen ve yabancı öğrencilerin takibi için kullanılan federal veri tabanı SEVIS'te bir öğrencinin kaydının silinmesi durumunda bir işte çalışması engelleniyor ve ülkedeki varlığı yasal anlamda tehlikeye giriyor.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.