ABD'de festival alanında şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı, bir kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar, festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü'nün zeminini çamur birikintisine dönüştürdü, bu nedenle binlerce kişi mahsur kaldı.

Öte yandan yetkililer, yağışlar esnasında yaşamını yitiren bir kişinin ailesine haber verildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Servis araçlarının çamurda ilerleyememesi yüzünden festival alanındaki tuvaletlerin boşaltılamadığı ve bu nedenle kullanılamadıkları bildirildi.