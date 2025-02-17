ABD'de fırtına ve sel: 9 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini etkileyen fırtınada 9 kişi hayatını kaybetti.

Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerinde etkili olan fırtınanın ardından Kentucky Valisi Andy Beshear açıklama yaptı.

Beshear, fırtına nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda ev, iş yeri ve yolun sular altında kaldığını belirterek, 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

300'DEN FAZLA YOL KAPALI

Acil müdahale ekiplerinin 24 saatten kısa sürede binden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayan Beshear, "Kentucky sakinlerinin dikkatli olması gerekiyor. 300'den fazla yol kapalı” dedi.