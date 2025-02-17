ABD'de fırtına ve sel: 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yaşanan sel olayında 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla yol kapandı.
Kaynak: DHA
ABD’nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini etkileyen fırtınada 9 kişi hayatını kaybetti.
Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerinde etkili olan fırtınanın ardından Kentucky Valisi Andy Beshear açıklama yaptı.
Beshear, fırtına nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda ev, iş yeri ve yolun sular altında kaldığını belirterek, 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
300'DEN FAZLA YOL KAPALI
Acil müdahale ekiplerinin 24 saatten kısa sürede binden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayan Beshear, "Kentucky sakinlerinin dikkatli olması gerekiyor. 300'den fazla yol kapalı” dedi.