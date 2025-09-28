Giriş / Abone Ol
ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi: 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Dünya
  • 28.09.2025 09:56
  • Giriş: 28.09.2025 09:56
  • Güncelleme: 28.09.2025 09:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

CNN'in haberine göre, eyaletin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.

