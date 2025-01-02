ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: En az 11 kişi vuruldu

ABD'nin New York eyaletinde Queens ilçesindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi vuruldu.

Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

Polis ve sağlık personeli olay yerinde, ayağından vurulmuş biri de dahil olmak üzere iki kişiyi tedavi ediyor.

NYPD'den bir sözcü yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılanlar arasında şu ana kadar kritik durumda olan kimsenin bulunmadığını söyledi.

Citizen App'e göre, polis New Jersey plakalı gri bir sedanın olayla bağlantısı olabileceğini araştırıyor.

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ABD, YENİ YILA SALDIRIYLA GİRDİ

Yeni yılın ilk gününde ise New Orleans şehrinde bir saldırgan araçla kalabalığa dalarak 15 kişinin ölümüne 35 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırgan daha sonra aracından inerek kalabalığa ateş açmıştı

ABD iki ayrı noktada gerçekleşen silahlı saldırılarla yeni yıla girmiş oldu. Saldırıların bağlantılı olup olmadığı soruları gündeme geldi.